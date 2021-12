Ecco chi è Sabrina Alfonsi, la signora della monnezza capitolina

“È una capatosta. Se si pone un obbiettivo, poi lo raggiunge”. Speriamo sia vero. Chissà. Perché Sabrina Alfonsi, neo assessora all’agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti della giunta di Roberto Gualtieri, è la prima nell’occhio del ciclone. Il sindaco infatti, appena entrato in carica, si è sbilanciato in una promessa: a Natale Roma sarà pulita. Bum! Niente più montagne d’immondizia per terra e cassonetti strabordanti. Toccherà a lei trasformare la città in una simil-Ginevra senza aver ancora risolto a monte il problema: ovvero dove e come trattare le tonnellate di rifiuti che la capitale al momento è costretta a esportare in territorio nazionale ed estero. Problema che non sembra, come si legge nell’articolo sopra, interessi particolarmente alla assessore e alla giunta. A Natale, intanto, mancano tre settimane e i romani giudicheranno coi loro occhi il lavoro messo in campo, anche se l’aumento di 360 euro in busta paga ai netturbini per non assentarsi ha già fatto ridere tutta l’Italia.

