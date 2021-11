A Roma la monnezza c'è ancora. Immagini di una sfida impossibile

x Lungotevere dei Mellini, altezza piazza Cavour Piazza della Pace, sporcizia accanto al Chiostro del Bramante Piazza Umberto 1 Via Tomacelli Monnezza tra i motorini, corso Rinascento con vista Senato Piazza Pasquinò, murale dell’ex sindaca circondato dai sacchi di immondizia Rifiuti davanti al museo di Roma di Palazzo Braschi Vicolo della Moretta piazza della Chiesa nuova, autista Ama attende che svuotino i cassonetti stracolmi per cambiarli Piazza Pasquino, rifiuti a un metro dalla statua parlante L’angolo della monnezza a via della Scrofa Via della Panetteria, rifiuti con vista Quirinale Piazza Barberini Rifiuti rimossi da via degli Avignonesi, ma la strada rimane sporca Rifiuti accatastati a pochi passi dal Quirinale Un cartello informa che l’area è videosorvegliata e che abbandonare i rifiuti è un reato Nelle principali piazze del centro ci sono anche squaletti Ama fissi, come a Fontana di Trevi Via Barberini Via delle Fratte di Trastevere Piazza San Calisto, Trastevere 1 di 27

Il rovescio degli annunci bomba è che se poi non trovano riscontro nei fatti la gente se ne accorge. Sessanta giorni per ripulire Roma, aveva promesso Roberto Gualtieri alla prima conferenza stampa da sindaco: era il 2 novembre, oggi siamo quasi a metà del countdown e la situazione non fa ben sperare. Dal lungotevere a piazza Barberini, l'Ama fa gli straordinari ma la monnezza rimane. Nelle piazze principali, come alla Fontana di Trevi, ci sono camioncini fissi per smaltire rifiuti di continuo. Gli operatori lavorano in modo frenetico eppure le strade sono ancora sporche. E se questo è il quadro del centro storico, fiore all'occhiello della capitale, figuriamoci il resto. Fatta la grande promessa, serve un miracolo. Per ora non si è visto.