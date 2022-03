Senza la discarica di Albano la Capitale rischia ancora l'emergenza

L'invaso quasi sicuaremente non riaprirà. Il sito è stato sequestrato dalla Procura di Velletri per l'assenza di una fidejussione bancaria, ma sulla vicenda pendono anche due interdittive antimafia. Intanto il Campidoglio per scongiurare la crisi spedirà i rifiuti in Germania e Olanda

Sequestri preventivi, ricorsi al Tar, interdittive antimafia. Le vie della giurisdizione spingono Roma verso l’emergenza. La Capitale rischia di tornare a traboccare di monnezza. E’ questione di impianti che mancano e carte bollate che volano. Tutto è cominciato la scorsa settimana quando la procura di Velletri ha disposto il sequestro della discarica di Albano per l'assenza di una fidejussione bancaria necessaria per garantire la bonifica del sito dopo il suo esaurimento. L’invaso fu attivato per sei mesi a luglio scorso dall’allora sindaca Virginia Raggi con un’ordinanza per scongiurare l’emergenza. A gennaio Gualtieri ha prorogato quel provvedimento per altri sei mesi.