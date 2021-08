La battaglia di Albano contro Roma: “Non siamo una discarica”

“Non deponiamo le armi legali e non ci rassegniamo a essere la pattumiera di Roma”. Massimiliano Borrelli è stanco, ma non è vinto. Settimane fa nel corso della seduta straordinaria dell’assemblea capitolina lo aveva promesso: “La nostra sarà una battaglia dura e con tutti i mezzi possibili contro questa decisione scellerata”. E così quando martedì il primo camion carico di monnezza capitolina si è diretto ai Castelli, il sindaco Borrelli è sceso in strada insieme a tanti suoi concittadini per bloccare l’accesso alla discarica. Un gesto forte, ma non abbastanza. È stato poi proprio lui, infatti, a dover convincere tutti a rinunciare, ad allargarsi e a far passare il primo camion arrivato ad Albano. La trattativa con la dirigente della Questura arrivata sul posto era chiara: avete tre ore, se non vi spostate partiremo con le identificazioni e le denunce per interruzione di pubblico servizio. Ad Albano però non si sono arresi. Ancora mercoledì proprio a pochi metri dalla discarica dell’Ecoambiente Srl, riaperta dopo 5 anni per salvare Roma dall’emergenza, c’era un presidio di cittadini. “Rimarremo lì giorno e notte, non possiamo accettare una decisione del genere”, spiega al Foglio Amodio Malizia, presidente del comitato Ambiente Salute di Albano, tra i principali animatori della protesta.

