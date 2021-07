Spacey a Valle Giulia

L’attore si rilassa con i drink in una città che inizia a svuotarsi. E Totti si tuffa a Ventotene

Mentre Kevin Spacey, finalmente in relax, se la spassa al Cosmic Bar di Valle Giulia, seduto sull’iconica poltrona “Nemo” di Fabio Novembre tra vodka e fontane liberty, Francesco Totti si tuffa nel blu di Ventotene con Ilary e figli.

Il caldo avanza, la città si svuota e con un gruppo “de romani” voliamo in Sardegna, alla quarta edizione del Filming Italy di Tiziana Rocca, che Sabrina Impacciatore, da testaccina doc, soprannomina “Roccia”. Se c’è lei, una soluzione si trova sempre, anche per un festival del cinema in epoca Covid. “Perché nun te dai alla politica?”, le dice Claudia Gerini che nel nuovo film di Edoardo Leo interpreterà la sindaca di Roma. “Chi dovrà amministrare questa città, la conosce davvero bene?”, chiede l’attrice. “L’unico che va abbastanza in giro è Calenda”.

Al Forte Village girano indisturbati Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, quest’ultimo con un costumino nero da far girare chiunque, un po’ come i fisici scultorei di Heather Graham, Vanessa Hudgens e l’eleganza di Elizabeth Olsen. Harvey Keithel balla fino a tardi con Valeria Mazza e il marito Alejandro Gravier, i più simpatici. Poi tutti a Palazzo Taverna per festeggiare – come dice Elena Sofia Ricci – il dolcissimo tenente o, quantomeno, ciò che resta.