A Roma scompare il green Pass, ma i dehors restano

In Italia, si sa, nulla è più stabile del provvisorio. Figurarsi a Roma. E le ultime novità sulle pedane montate da bar e ristoranti nelle strade della capitale confermano questa legge non scritta. Perché se da aprile le misure anti Covid, dal green pass alle mascherine, verranno via via abbandonate, le occupazioni di suolo pubblico resteranno. A patto di iniziare a pagare. Da luglio 2020, infatti, per far fronte alla crisi dovuta alle chiusure prolungate, ai locali è stato concesso di aumentare il proprio spazio all’aperto del 50 per cento o di crearne uno ex novo (ove possibile) a titolo gratuito. Così in tutta la città è esplosa la pedano-mania, con centinaia di dehor sorti ovunque. Solo in centro in questi due anni ne sono stati montati circa 2.200. Con gran sollievo degli esercenti, che hanno potuto lavorare quando le consumazioni all’interno erano vietate, e aumentare gli incassi nella fase successiva.

