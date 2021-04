"Oltre il dehors serve l'estroversione delle città. Pedonalizzazione e tetti abitabili". Parla Stefano Boeri

"Non solo dehors. Serve chiudere quartieri e fare delle strade le nostre stanze. L'auto è un costo che non deve essere addebitato alla città. Per la prima volta anche il commercio spingerà per chiudere il traffico". Parla l'architetto del Bosco Verticale di Milano

Roma. Vivremo all’aperto come nella Genesi e il dehors sarà il nostro paradiso ritrovato? “E’ questo il momento del coraggio. Non sarà il dehors che ci libererà dalla pandemia ma abbiamo un’occasione irripetibile: aprire spazi, chiudere strade per farle diventare le nostre nuove stanze. E’ l’età della città estroversa”. Il 26 aprile, il giorno del “rischio ragionato”, Stefano Boeri dove sarà? “Alla Triennale, a Milano. Tutto ciò che sta dentro sarà portato all’esterno. Nel giardino. Bar, mostre, spettacoli teatrali. Lo abbiamo già sperimentato l’anno scorso e lo ripeteremo anche quest’anno”. Sarà insomma la sua epoca, quella del “bosco verticale”, l’età della botanica e ancora quella del jazz, o sarà solo un modo per accontentare i ristoratori che potranno riaprire e smettere di protestare? “Per la prima volta saranno loro, sarà il mondo del commercio, quel mondo che storicamente ha sempre frenato la pedonalizzazione, a far nascere la città arcipelago”. Mario Draghi che introduce la categoria del “rischio buono” le è piaciuto? “Mi è piaciuto perché la sua è una decisione politica. Cosa c’è di più politico del rischio?”.