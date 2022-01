Chi è Monica Lucarelli, la manager assessore alle Attività produttive e pari opportunità

La prima volta che si parla di lei è durante un rimpasto della giunta di Gianni Alemanno, nel 2012, ma non se ne fece niente. Poi il suo nome è spuntato nel comitato organizzatore delle Olimpiadi, appuntamento cestinato da Virginia Raggi. Infine, eccola tornare al timone della lista civica per Gualtieri sindaco, la più votata in città dopo il Pd. Così Monica Lucarelli, ingegnere e imprenditrice romana, è entrata in giunta come assessore alle attività produttive e alle pari opportunità. “Il passo indietro sui Giochi è stato ideologico: si temevano sprechi e predominio degli interessi. Di fatto un’ammissione d’incapacità”, commentò all’epoca. Quasi una bestemmia per una come lei cresciuta a pane e azienda. Dopo la laurea in ingegneria meccanica e master in ingegneria dell’impresa, Lucarelli lavora nell’azienda di famiglia, la Ised, che si occupa di information technology. “Ma ho iniziato dal gradino più basso…”, racconta. Prima, come si confà all’educazione dei giovani rampolli, fa esperienze in casa d’altri: Fiat, Ntv (Italo) e Passoni (biciclette in titanio). Negli ultimi anni è stata direttore generale dell’azienda informatica Ns12. Dal 2010 al 2012 è presidente dei giovani industriali di Roma, ruolo che gli consente di intrattenere i primi rapporti con politica e istituzioni, poi guida la Fondazione Insieme per Roma.

