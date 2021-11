La guerra dei dehors. “Ora più controlli”

“Noi non vogliamo assolutamente fare una guerra ai ristoratori che in qualche modo garantiscono anche un controllo sul territorio, ma con la deroga sui tavolini in centro e non solo non si riesce più nemmeno a camminare”. Simona Marcellini, 69 anni, tecnica di Radiologia in pensione, è la presidente del comitato “Emergenza Trastevere”, una delle 20 associazioni di cittadini – quasi tutte dei quartieri della movida – che due giorni fa hanno scritto una lunga lettera a Roberto Gualtieri, all’assessora al Commercio Monica Lucarelli e ad alcuni presidenti di municipio per chiedere una cosa molto semplice: non confermare anche per il 2022 le deroghe varate durante la pandemia che hanno permesso a bar, pub e ristoranti di allargarsi a dismisura all’esterno. Il timore è che con la proroga dello stato d’emergenza questo non accadrà.

