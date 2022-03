L'alleanza con le grandi città d'Italia per salvare Atac

L'obiettivo del 60 per cento di autobus elettrificati entro il 2030 è l'annuncio del sindaco Gualtieri, in conferenza con Giovannini (Mims) e i sindaci di Genova, Milano, Napoli, Torino. Ma con la spesa dei fondi cominciano i paradossi: il Campidoglio si ritroverà ad acquisire un patrimonio di depositi da Atac per far funzionare Atac stessa

L’obiettivo il sindaco Roberto Gualtieri lo ha indicato. “Vogliamo arrivare a 1000 bus elettrici entro il 2030”. Per la Capitale significherebbe avere oltre il 60 per cento della flotta a zero emissioni. Il percorso per centrare questo scopo è partito ieri. La Conferenza Unificata ha approvato il decreto che assegna alle città metropolitane 1,9 miliardi per l’acquisto delle vetture elettriche e la realizzazione delle infrastrutture necessarie per la ricarica e la manutenzione. Il provvedimento è stato presentato dal ministro della Mobilità sostenibile Enrico Giovannini e dai sindaci di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino nel corso di una conferenza stampa in streaming. Alla Capitale andranno 292 milioni. “Con i quali – ha detto Gualtieri – potremmo acquistare 411 autobus elettrici più i depositi”. Proprio su quest’ultimo punto in Campidoglio si sta verificando una situazione comprensibile, ma paradossale.