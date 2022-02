Roma, per completare la Metro C non bastano 1,6 miliardi

Si promettono fuochi d’artificio. Lo dice anche la location. Non l’istituzionalissimo Campidoglio. Il sindaco Roberto Gualtieri per presentare i progetti della Capitale che saranno realizzati grazie al Pnrr ha invitato ben tre ministri in un luogo normalmente dedicato allo spettacolo – dai concerti al cinema –, l’Auditorium. E proprio uno di loro, il responsabile del dicastero della Mobilità sostenibile e Infrastrutture, Enrico Giovannini ha offerto il colpo di teatro, divulgando la vera notizia di giornata. “Ho scritto al sindaco Gualtieri proponendo uno stanziamento di 1,6 miliardi per il completamento della Metro C”. Non si tratta di fondi del Pnrr. Anche se il piano di ripresa europeo ha giocato un ruolo essenziale anche per l’arrivo di questi fondi. In sostanza, i soldi sono stati trovati tra le pieghe del bilancio, liberati grazie ai bandi del Pnrr (che li hanno sostituiti nel finanziamento di alcune opere). Il Mims dunque ha potuto reindirizzarli, e ha deciso di farlo per la realizzazione di metropolitane nelle principale città italiane (il tesoretto vale in totale 4,6 miliardi). Insomma, si sono illuminati i presenti, ci sono i soldi per andare avanti con la metro C. Per finirla. In realtà, non è proprio così. A farlo capire subito è stato proprio il sindaco che commentando la notizia è stato soprendentemente freddo. “Per il completamento delle linee metropolitane: c’è ancora un gap da 5 miliardi, ma con queste risorse aggiuntive facciamo un salto in avanti molto significativo”, ha detto.

