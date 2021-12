Chi è Eugenio Patanè, l'uomo che si occuperà del fuoco Atac

Avvocato 49enne, assistente di diritto civile alla Luiss e vicino a Legambiente. Dopo una lunga esperienza nel Pd romano e in Regione, Patanè arriva in Campidoglio a occuparsi di mobilità. Sognando semfori intelligenti come in Israele

Era il favorito per diventare assessore ai trasporti e lì è finito. Anche perché è un settore che conosce avendo guidato la commissione mobilità della Regione Lazio. Il passaggio dalla Pisana al Campidoglio è avvenuto in modo indolore: dopo due mandati in Regione, Eugenio Patanè torna in Comune nella squadra di Roberto Gualtieri in una poltrona che scotta. Sui trasporti, infatti, avrà gli occhi della città addosso. Chi di noi non ha mai aspettato un autobus per mezz’ora, salvo poi vederlo arrivare come un miraggio nel deserto senza purtroppo riuscire a prenderlo poiché strapieno (e quindi attendere ancora)? Patanè dovrà affrontare questi e molti altri problemi: dai bus flambé a quelli scassati che restano in deposito, dalla Roma-Lido alle scale mobili rotte nelle stazioni della metro, fino agli eterni lavori delle linee B e C e altro ancora.