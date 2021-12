Silvia Scozzese, l'assessore premiata per aver tradito Marino

“Dove c’è Scozzese c’è maggioranza”. Così tra i corridoi del Campidoglio viene decriptata Silvia Scozzese, ingaggiata da Roberto Gualtieri in ruoli pesantissimi: vice sindaca e assessore al bilancio. Descrizione in onore del suo mentore, Dario Franceschini. Più o meno è andata così. Secondo un primo schema, quattro assessorati della giunta Gualtieri erano destinati al Pd, ma i maggiorenti romani, Claudio Mancini in testa, piuttosto che concedere una poltrona a un “francheschiniano” hanno deciso di tagliarsi un posto lasciandone uno a Demos, con Barbara Funari. A quel punto, a fronte del nervosismo del ministro dei Beni culturali, ad accontentarlo ci ha pensato Gualtieri, concedendo una poltrona tra i 4 tecnici di sua nomina. Et voilà, ecco tornare in Campidoglio proprio Scozzese, con buona pace di Nicola Zingaretti che ha fatto di tutto per tener fuori persone vicine al ministro (c’è una vecchia ruggine).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE