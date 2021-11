Anche Buzzi commenta la giunta Gualtieri

Nel presunto coacervo d’incompetenti, l’unica che se ne intende un po’ sarebbe forse Silvia Scozzese, già assessore al Bilancio della giunta Marino. E il capo cosiddetto di Mafia Capitale ha da ridire

Racconta l’immancabile chiacchiericcio sulla composizione della giunta Gualtieri in Campidoglio che essa sarebbe formata da un coacervo d’incompetenti, l’unica che se ne intende un po’ essendo forse Silvia Scozzese, già assessore al Bilancio della giunta Marino. Riguardo alla quale Salvatore Buzzi, il capo cosiddetto di Mafia Capitale, ha voluto dire ieri in un’intervista a Umberto Baccolo: “Il vero scandalo è che assessore al Bilancio e addirittura vicesindaco sia Silvia Scozzese, che quando ricoprì il ruolo di assessore al Bilancio della giunta Marino si rese corresponsabile con il suo predecessore Laura Morgante e il sindaco di un grave falso in bilancio, da oltre 11 milioni di euro, cosa per la quale misteriosamente, nonostante le prove emerse in Tribunale nel nostro processo, non sono stati perseguiti". Ecco, che sia vero o che sia falso, si tratta di spazzatura di cui sgombrare i cassonetti non entro Natale, prima, grazie.