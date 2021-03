Trasporti pubblici a picco e traffico alle stelle, Covid o ritorno alla normalità?

Il lungotevere completamente bloccato alle due di pomeriggio, le consolari con code chilometriche non solo nelle ore di punta: “La situazione in città è un disastro"

“Ero da un po’ che mancavo da Roma. Mi dispiace solo perché vedo che il traffico è tornato ai livelli di qualche anno fa…”. Anche Enrico Letta, probabile futuro segretario del Pd, l’ha notato e così si esprimeva qualche giorno fa in un’intervista. Roma muore di traffico. Probabilmente a causa della paura del Covid, i romani hanno abbandonato il trasporto pubblico per tornare al mezzo privato. E così capita di trovarsi di fronte a scenari che non si vedevano da tempo. Come il lungotevere completamente bloccato alle due di pomeriggio di un normale giorno feriale. O le consolari con code chilometriche non solo nelle ore di punta. Ma si rischia di restare incolonnati un po’ ovunque.