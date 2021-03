Dolce vita che fu

Lady Gaga nel deserto di via Veneto, tra i negozi chiusi e i caffè storici ormai falliti

Quel che resta dei fasti di via Veneto è solo un viale semivuoto con la maggior parte dei negozi chiusi e il Café de Paris demolito. A riportarvi un po’ di verve (si fa per dire) ci ha pensato Lady Gaga, in città per girare il film di Ridley Scott sull’assassinio di Maurizio Gucci. Fuori dal Baglioni, dove soggiorna, fan e paparazzi la aspettano giorno e notte ignari del Dpcm, ma lei non si fa vedere ed esce coperta da un tendone bianco che unisce l’entrata dell’hotel alla portiera del van. Che circo! Si fa vedere, invece, Matilde Brandi, la ballerina e coreografa più amata del Fleming che festeggia il compleanno a casa sua tra i palloncini di Roma Feste e dirette Instagram. Grande festa all’uscita della stazione della metro Jonio dove lo street artist Krayon ha realizzato il primo murales d’Italia raffigurante due donne che si baciano. “Ci sono voluti 8 anni, ma ce l’abbiamo fatta”, ha spiegato l’attore Pietro Turano, attivista di Gay Help Line. Ne sono passati 20 dal primo Oscar di Sophia Loren e il Sindacato Giornalisti Cinematografici (SNGCI) ha deciso di assegnarle il Nastro di Platino per l’interpretazione di La vita davanti a sé, il film del figlio Edoardo Ponti. “I sogni e la passione per la vita non hanno età”, la reazione della diva. Applausi.