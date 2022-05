Il governo approva gli aiuti su bollette e imprese. Rottura con Conte

I ministri del M5s si sono astenuti in Consiglio dei ministri sul provvedimento dell'esecutivo. Per fare uno sgarbo al sindaco di Roma, hanno praticato l’Aventino

Volevano buttare 14 miliardi di euro nella monnezza. Hanno detto “no” per un termovalorizzatore. I ministri del M5s si sono astenuti in Cdm su provvedimenti di governo che valgono quasi una manovra finanziaria. Per fare uno sgarbo al sindaco di Roma, hanno praticato l’Aventino. Sui poteri da consegnare a Roberto Gualtieri c’è stata, per dirla alla Giuseppe Conte, “un’esgalescion”. I suoi ministri chiedevano di ritagliare il decreto energia, di adulterarlo come si fa con ill vino. Ci hanno provato. Mario Draghi si è opposto. Tra le misure confermate: ancora tagli sulle accise, bonus, una tantum di 200 euro a lavoratori e pensionati.