Il Cdm approva il Dl Energia senza il voto del M5S. La conferenza stampa in diretta

Il nuovo decreto legge Energia passa, ma i ministri del Movimento 5 stelle non votano. E' il gesto di protesta contro il termovalorizzatore di Roma che il governo ha voluto blindare dando poteri straordinari al sindaco Roberto Gualtieri.

Nel provvedimento ci sono anche nuove misure per aiutare le famiglie e per fronteggiare l'aumento dei prezzi dell'energia, snellire le procedure autorizzative per gli impianti rinnovabili e garantire una celere collocazione dei rigassificatori necessari per ricevere il gnl. (Qui potete trovare le principali novità). Per questo il presidente del Consiglio Mario Draghi e i suoi ministri Daniele Franco (Economia), Andrea Orlando (Lavoro) e Roberto Cingolani (Transizione ecologica) tengono una conferenza stampa per presentarle al paese.