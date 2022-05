Il Papa mette Putin all'angolo

Il Papa mette all’angolo Vladimir Putin, nel colloquio con Luciano Fontana pubblicato oggi dal Corriere della Sera. Francesco non ha mai avuto dubbi su chi fosse l’aggressore – non serve ripetere quanto ha detto nelle varie occasioni pubbliche dal 24 febbraio in poi – ma oggi fa un passo ulteriore e abbandona anche l’ultimo residuo di prudenza diplomatica (quella che aveva fatto sì che non nominasse mai, come è sempre accaduto anche con i suoi predecessori, il responsabile del conflitto). Il Papa, infatti, fa sapere al mondo che lui da tempo ha chiesto di incontrare il presidente russo, e di incontrarlo a Mosca. Putin ha cestinato la richiesta: “Non abbiamo ancora avuto risposta e stiamo ancora insistendo, anche se temo che Putin non possa e voglia fare questo incontro in questo momento”. Insomma, la Santa Sede conferma di aver fatto il possibile per facilitare una mediazione fra le Parti, ma che è il Cremlino a non voler negoziare. Rifiutando addirittura un incontro con il Pontefice tanto apprezzato. E’ a Mosca e solo lì che si può sbrogliare la matassa, al punto che non è neppure necessario andare a Kyiv, come pure gli era stato chiesto dai vescovi locali: “Io prima devo andare a Mosca, prima devo incontrare Putin”. E a chi pensava che la controparte attiva nel facilitare la mediazione potesse essere Kirill, è sufficiente la risposta data dal Papa: “Ho parlato con lui 40 minuti via zoom. I primi venti con una carta in mano mi ha letto tutte le giustificazioni alla guerra. Ho ascoltato e gli ho detto: di questo non capisco nulla. Fratello, noi non siamo chierici di stato”. Per essere chiari, “il Patriarca non può trasformarsi nel chierichetto di Putin”. La risposta indiretta del leader della Chiesa ortodossa moscovita non ha tardato a manifestarsi: “Non vogliamo combattere nessuno. La Russia non ha mai attaccato nessuno. E’ sorprendente che un paese grande e potente non abbia mai attaccato nessuno, abbia solo difeso i suoi confini”.

