Cari intellò cattolici, non sarà una marcia disarmata a salvare l'Ucraina

“Mai più la guerra”, aveva detto Papa Giovanni Paolo II dalla finestra del Palazzo apostolico tentando di scongiurare il conflitto iracheno, nel 2003. “Fermatevi”, ha urlato un mese fa Francesco, mentre i carri armati russi già miravano alle case di Mariupol e Irpin. I Papi fanno il loro mestiere, è logico che invochino – di solito inascoltati – la pace e che pensino alle vittime (tutte, senza distinzioni). Quel che è meno logico, o che perlomeno si fa fatica a comprendere, è lo svolgimento della trama da parte degli intellettuali cattolici che traducono gli input del Pontefice nella realtà. Dire che la guerra deve finire è un auspicio alto e sacrosanto, così come che è il momento di ricucire le società lacerate. Ma nel concreto, che si fa? Il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio, a “Piazzapulita” su La7 ha spiegato la sua legittima posizione, chiarendo come si può ottenere la pace: “Deve crescere un movimento dal basso dei cittadini”, serve “un’opposizione non violenta alla guerra” il cui primo embrione sono “le marce disarmate di quelli che vanno in Ucraina per stare vicini alla gente”.

