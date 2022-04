Non è che siamo un paese incapace di riconoscere il tragico? L'eccezione italiana

In nessun altro paese europeo, informazione e politica sono marcate da dibattiti demenziali come quello su come quello sulla fiction di Mariupol e Bucha o dall’equidistanza circense di certa destra sovranista e piccola sinistra antioccidentale

Ci dev’essere una ragione. In nessun altro paese europeo, come accade invece in Italia, informazione e politica sono marcate da dibattiti demenziali come quello sulla fiction di Mariupol e Bucha o dall’equidistanza circense di certa destra sovranista e piccola sinistra antioccidentale. Problemi politici ci sono anche in Francia o in Germania: Marine Le Pen lo scorso ottobre aveva siglato un patto sontuoso con il putiniano d’Ungheria e la sua campagna elettorale è finanziata da una banca magiara vicina a Orbán; una figura centrale della socialdemocrazia tedesca di nuovo al potere, Gerhard Schröder, è da anni nel circolo del Cremlino e della sua politica di interscambio energetico.