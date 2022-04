Ecco cosa è successo nei dieci anni d'amicizia tra Le Pen e Putin

La leader del Rassemblement national si affanna oggi a far dimenticate le sue simpatie e l'amicizia, anche finanziaria, con il presidente russo. Ma non bastano le giravolte dell’ultimo minuto per cancellare un decennio di effusioni tra il principale partito sovranista francese e il potere del Cremlino

Da quando la Russia ha invaso l’Ucraina, Marine Le Pen, leader del Rassemblement national (Rn), si affanna a far dimenticare dieci anni di amour fou per Vladimir Putin: negando qualsiasi legame di “amicizia” e “finanziario” con il presidente russo, anche se lei e i suoi pasdaran si sono recati più volte in Russia, e da Mosca sono arrivati i prestiti che l’hanno aiutata a fare le campagne elettorali e a tenere in piedi la boutique frontista. Ma non bastano piroette opportunistiche dell’ultimo minuto per cancellare un decennio di effusioni tra il principale partito sovranista francese e il potere putiniano, come raccontato ieri un’inchiesta densissima di Marine Turchi, giornalista di Mediapart.