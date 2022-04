Mounier, la guerra e l'Europa

Non ci si batterebbe tanto intorno alla questione della pace se la parola non avesse contenuti ben diversi a seconda della bocca che la pronuncia”. E’ la frase con cui si apre il saggio di Emmanuel Mounier I cristiani e la pace. Tanto più potente se si pensa che fu scritta nel 1939, e da un filosofo cattolico per nulla bellicista ma che non considerava la pace come mera “assenza di guerra armata o di sangue versato”. Emmanuel Mounier (1905-1950), è stato uno dei maggiori filosofi del Novecento. Del volume appena uscito per Castelvecchi il Foglio ha pubblicato nei giorni scorsi la prefazione di Stefano Ceccanti, costituzionalista e deputato del Pd. Il testo incalzante di Mounier vale la pena di essere letto, tanto più in questi tempi, e l’introduzione di Giancarlo Galeazzi permette di conoscere un autore grande ma poco frequentato, persino dalla cultura cattolica. Il saggio mantiene la sua forza, anche perché nella temperie della guerra – e in questi decenni in cui il tradizionale schema pace-guerra è stato assai terremotato (un “disordine stabilito”, direbbe Mounier) un pensiero cristiano sulla pace che abbia rilevanza è raro.

