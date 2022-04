Angelo Panebianco e la tentazione di ridurre le posizioni della chiesa a un tic anti-americano

Milano. Se la chiesa cattolica fosse una band come i Måneskin, circoscrivibile in un pensiero rock e binario, “fuck Putin”, sarebbe più semplice decifrarne i pensieri, collocarla sul palcoscenico del mondo – quasi mai tra i frontmen, al massimo una tribute band. Sfortunatamente la sua visione è sempre un et-et, e mai un aut-aut, in cui convivono idealità e realismo, accettazione delle guerre giuste e auspicio che si fermino comunque il prima possibile; appoggio alle ragioni ma senza in imposizione di ragioni. Carl Schmitt, che pure non la amava, sottolineava della chiesa la “multilateralità e ambiguità, il doppio volto, la testa di Giano, l’ermafroditismo” e le riconosceva che questo le permette di essere un “partito con una solida visione del mondo”. Tutto questo non può essere trascurato analizzando le sue posizioni, tanto più nel momento in cui la guerra di aggressione e legittima autodifesa si sta trasformando in uno scontro globale e destinato a ridisegnare gli equilibri mondiali. Ieri, sul Corriere, in un pezzo attento a inquadrare i “tic riaffioranti” nel putinismo anti-occidentale di Luciano Canfora, Angelo Panebianco è incorso a sua volta in un tic frequente del pensiero liberale: sull’“anti-americanismo cattolico ha radici antiche” e che “forse qualche storico delle religioni è in grado di spiegare".

