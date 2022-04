La multa a BoJo per avere violato le restrizioni durante il lockdown

Resa dei conti sul Partygate, tutti chiedono le dimissioni del premier inglese, ma (per ora) il conflitto in Ucraina lo salva

Se non ci fosse la guerra in Ucraina, i parlamentari conservatori non ci penserebbero due volte prima di fare fuori Boris Johnson. Martedì 12 aprile Scotland Yard ha multato il primo ministro e il cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak per avere violato le restrizioni che loro stessi avevano imposto durante il primo lockdown. L’infrazione risale al 19 giugno 2020, quando il primo ministro avrebbe festeggiato il suo compleanno a Downing Street con oltre trenta collaboratori e con sua moglie Carrie, anche lei multata. Johnson ha detto di aver pagato la multa, ha ripetuto che non sapeva di aver violato delle regole e ha offerto di nuovo le sue scuse.