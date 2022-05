La Regina Elisabetta non va a Westminster, ma è come se ci fosse

La Regina non si è presentata al Discorso della Regina. Elisabetta aveva mancato solo due volte il tradizionale appuntamento con l’apertura solenne della sessione parlamentare, nel 1959 e nel 1963, in entrambi i casi perché incinta; stavolta però – non senza qualche refolo di Schadenfreude per i segni di cedimento dell’ultimo baluardo di un Novecento che non c’è più – l’assenza ha dato l’impressione di un passaggio di consegne epocale.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE