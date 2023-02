Lukashenka alla corte di Xi Jinping

I due alleati di Putin si incontrano a Pechino per parlare “a tutto tondo”: difficile non pensare ai riflessi sulla guerra in Ucraina

Il dittatore bielorusso, Aljaksandr Lukashenka, è arrivato a Pechino per una lunga visita di stato di tre giorni. Nell’annunciare il viaggio, la Cina ha detto che sarà “un’opportunità per promuovere l’ulteriore sviluppo della cooperazione a tutto tondo tra i due paesi”. La cooperazione esiste già, è attiva anche nel campo economico, ma in questi giorni, dopo la presentazione del cosiddetto “piano di pace” cinese che piace molto a Mosca e la preoccupazione americana di una possibile fornitura di armi cinesi alla Russia, è difficile guardare a questo incontro senza pensare alla guerra di Putin contro l’Ucraina. Lukashenka è stato sin dall’inizio un sostenitore dell’invasione, ha permesso alle truppe russe di usare il suo territorio per aprire un nuovo fronte – uno di quelli più importanti per puntare contro la capitale ucraina – continua ad accogliere soldati e armi della Russia, è attivo in questa guerra nonostante ancora non si senta di fare un passo in più: mandare i suoi uomini a combattere.