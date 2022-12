Putin annuncia lo "spazio di difesa unico" con Minsk

Durante la visita in Bielorussia il capo del Cremlino incontra Lukashenka per due ore e mezza e dice che l'integrazione è a buon punto. Cosa teme Kyiv e l'allarme dalla Moldavia

Vladimir Putin è arrivato a Minsk e, alla fine della rampa posizionata per consentirgli di scendere dal suo aereo, ha fatto un balzo inaspettato. Si è poi diretto a ricevere i doni come da protocollo di benvenuto e poi ha salutato con un abbraccio il dittatore bielorusso Aljaksandr Lukashenka che era lì ad attenderlo. L’attenzione su quel salto girava tutta attorno alla sua interpretazione: avrà saltato perché gli ha improvvisamente ceduto la gamba ed è malato oppure perché è talmente in forma da poterselo permettere? Qualche ora dopo il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, si aggirava anche lui per Minsk senza divisa e con la mano destra in tasca. Le stesse domande sul perché avesse assunto una posa tanto forzata hanno tenuto gli osservatori occupati: sarà ferito? tremerà? è in imbarazzo?