La vita a Mariupol, il regime russo e le bottigliette col nome sotterrate coi morti

L’albero nella città in cui si aspetta solo che tornino gli ucraini, il gemellaggio con San Pietroburgo e l’alcol come unico bene non scarso

Milano. “Sono morti di fame e di freddo. Riesci a immaginare che una cosa del genere succeda nel 2022 in Ucraina? Sono stati sepolti davanti a casa loro, tecnicamente ‘in cortile’”. Yulia e suo marito Oleksandr hanno fatto il percorso inverso di tutti quanti gli abitanti di Mariupol, la città ucraina del sud che è stata occupata dai russi il 20 maggio dopo una resistenza straordinaria, e sono tornati in città per dare sepoltura ai genitori di Oleksandr, morti di fame e di freddo, hanno raccontato al Kyiv Independent. Tutti scappavano e loro facevano ritorno, anzi soltanto Yulia l’ha fatto, perché bisognava per forza fare il giro dalla Russia e suo marito non poteva lasciare l’Ucraina per la legge marziale.