Cosa succede se Mosca è ancora in grado di fare pressioni

Roma. La risoluzione 2231 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite stabilisce che i paesi legati all’accordo sul nucleare non sono autorizzati, fino a ottobre del 2023, a trasferire o ricevere dall’Iran missili balistici e droni con una portata superiore a trecento chilometri e una carica esplosiva superiore a cinquecento chilogrammi. Il Consiglio di sicurezza dell’Onu è al lavoro su un rapporto per stabilire quanto Teheran stia agendo in modo conforme all’accordo sul nucleare del 2015 e il giornalista israeliano Barak Ravid di Axios ha potuto visionarlo prima della pubblicazione rilevando le pressioni di Mosca sull’organizzazione. L’Iran rifornisce la Russia di droni da utilizzare contro l’Ucraina e secondo Stati Uniti, Germania, Francia, Regno Unito e Ucraina, è in violazione della risoluzione 2231. Hanno sollecitato il segretario generale António Guterres a ordinare un’indagine per raccogliere prove sulla fornitura di armi e tenerne conto nel rapporto.

