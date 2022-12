Per ora l'asse Russia-Iran fa più paura in medio oriente che a Kyiv

Ieri i russi hanno lanciato tredici droni iraniani Shahed contro Kyiv, la contraerea ucraina ne ha intercettati tredici su tredici, nessuno ha raggiunto il bersaglio prefissato. La cooperazione militare tra Mosca e Teheran non si sta mostrando molto efficace almeno nel breve periodo, cioè nel momento del bisogno per la guerra di Vladimir Putin. I droni iraniani dovevano essere l’alternativa economica e immediatamente disponibile in quantità illimitata per colpire le città e le infrastrutture ucraine senza sprecare troppi missili russi, che sono costosi e sono difficili da produrre perché contengono componenti tecnologiche sofisticate. I droni iraniani non stanno svolgendo il compito che Mosca sperava di potergli affidare: sparare con insistenza ai civili e ai soldati ucraini per rendere la loro vita impossibile. Nel secondo caso, per distrarli dalla preparazione della prossima controffensiva. Che la caratteristica principale dei droni suicidi iraniani non sarebbe stata la precisione si sapeva, ma l’elemento spaventoso era che Putin avrebbe potuto lanciarne così tanti, senza sosta, da mandare in tilt la contraerea ucraina. I droni spediti finora dall’Iran non sono sufficienti a portare avanti una strategia simile e l’aviazione di Mosca è rimasta quasi un mese con le scorte finite prima che arrivasse il carico successivo.

