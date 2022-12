Ucraini e iraniani difendono anche la nostra libertà. È ora di dire grazie

Gli ucraini resistono al freddo, al buio, ai traumi dell’occupazione, alle mine disseminate ovunque, alle bombe che cadono indiscriminatamente su tutto il paese (sono quasi nove mesi), nonostante i tanti annunci falsi di Vladimir Putin su ritiri e riorganizzazioni che sono soltanto serviti ad aumentare pressione e brutalità. Gli iraniani resistono alla paura degli spari ad altezza occhi, delle impiccagioni in pubblico, degli arresti – diciottomila, e crescono – sfidando la furia del regime degli ayatollah che si fa feroce giorno dopo giorno (sono quasi tre mesi), per le strade e ancor più nelle prigioni. Queste piazze stanno dimostrando ai paesi occidentali che cosa vuol dire lottare per la libertà, qual è il suo prezzo e qual è il suo peso, dando un significato concreto – e drammatico e potentissimo – alla nostra retorica sulla democrazia da difendere in ogni angolo, fiore fragile che ci garantisce benessere e futuro. Dopo tanto rimuginare sulle debolezze dei nostri sistemi democratici ecco che queste piazze, queste case a lume di candela, ci mostrano quel che davamo per scontato. E’ ora di dire: grazie.

