La solidarietà degli alleati di Kyiv si fa più grande e protegge il cielo

Il discorso lungimirante del ministro degli Esteri inglese James Cleverly: la diplomazia paziente dell'occidente. Oggi a Parigi c’è la conferenza dei donatori per strutturare gli aiuti e coordinare la ricostruzione

Sostegno umanitario, economico e militare finché ce ne sarà bisogno: l’incontro in remoto dei leader del G7 assieme al presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha confermato la strategia degli alleati dell’Ucraina, con alcuni sviluppi importanti, compresa la creazione di una piattaforma “per coordinare l’assistenza finanziaria”. Joe Biden, presidente americano, è pronto a dare armi all’Ucraina per difendersi dalla guerra dall’alto messa in atto da Vladimir Putin, che ha approfittato del punto debole della difesa ucraina – i cieli – e che continua a bombardare il paese: otto regioni colpite soltanto negli ultimi due giorni, tutte le centrali elettriche danneggiate.