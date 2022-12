Da Teheran a Kyiv. La verità, vi prego, sul neoliberismo

Gli stati che considerano il mercato un’opportunità hanno a cuore la difesa della libertà. Gli stati che non hanno a cuore la difesa della libertà sono stati che di solito trasformano i mercati in nemici del popolo. Iran e Ucraina, vedere per credere

Gli amici del Mulino, qualche giorno fa, hanno dedicato un interessante approfondimento al tema delle proteste iraniane, suggerendo una chiave di lettura insieme suggestiva e spericolata. In quattro parole: è colpa del neoliberismo. Titolo dell’articolo: “Precari e divisi da anni di politiche di stampo neoliberista e repressione, i lavoratori iraniani hanno iniziato alcuni scioperi locali in solidarietà con le proteste”. Su questo giornale, sabato scorso, abbiamo fatto notare ai validissimi studiosi del Mulino che di fronte alla poderosa battaglia dei manifestanti iraniani contro un regime sanguinario chiamare le cose con il loro nome può aiutare a fare chiarezza e nel caso specifico chiamare le cose con il loro nome significa processare non il liberismo immaginario, l’Iran è un paese dove circa l’80 per cento dell’economia è controllata dallo stato, ma l’islamismo integralista.