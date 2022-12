Fame di vita e culto della morte, sul corpo dell'Iran

Sono trascorsi quasi tre mesi ormai dalla morte di Mahsa Amini, tre mesi pieni di bellezza, di dolore e di coraggio, tre mesi di capelli al vento, di lacrimogeni e di proiettili, tre mesi e diciottomila arresti, tre mesi e quasi 500 morti accertati. Il 7 dicembre è stato pubblicato un video per ricordarli. Perché nel flusso continuo di notizie che cancellano altre notizie, fermare nella memoria questi volti serve a non dimenticare gli altri. Per il regime sono spie, hooligan, anime perdute, “polvere e spazzatura”. Ragazzi e ragazze che sorridono molto, bambini come Kian Pirfalak, adolescenti o poco più che ventenni. Mehran Samak che avanza giocoso, una spalla avanti e una indietro, con una torta di compleanno tra le mani, Sarina Esmailzadeh che indossa un cappello e un grembiule da chef, Hamid Reza Rouhi che canta da solo nella sua stanza, Nika Shakarami che lo fa con un microfono, sotto gli alberi, Mahsa Amini e Hadis Najafi che ballano, alzando le braccia, ruotando i polsi, ondeggiando con i fianchi. “Perché abbiamo paura quando arriva il tempo dei baci”, “per i sogni infranti dei bambini”, “perché abbiamo vergogna delle nostre tasche vuote”, “perché vogliamo essere liberi di ballare per strada”, spiega in sottofondo la voce struggente di Shervin Hajipour. Perché è per questo bisogno insopprimibile di libertà che stanno morendo i ragazzi in Iran, e nei loro occhi brilla la stessa luce che fino a 48 ore fa accendeva lo sguardo di Mohsen Shekari, che lavorava in un caffè, amava i videogiochi, suonava la chitarra e, magari, un giorno sarebbe riuscito ad aprire un canale YouTube.

