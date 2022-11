Che fine ha fatto la Germania? Conflitti, crisi e scandali sull'immagine della prima della classe

Was ist mit Deutschland los? Che succede con la Germania? Sono in molti, dentro e fuori i confini nazionali, a chiederselo da qualche tempo. Una lunga serie di contraddizioni, conflitti, crisi e scandali agitano il paese e lo rendono per molti versi irriconoscibile agli occhi di chi, all’estero, era abituato a conoscerlo come la quintessenza dell’affidabilità, dell’efficienza e della stabilità. E che sollevano, all’interno, crescenti interrogativi e paure su dove stia portando la navigazione. Dopo un placido letargo in cui il gigante al centro dell’Europa – prima nei 16 anni di governo di Helmut Kohl, poi altrettanti di Angela Merkel, e di mezzo sette di Gerhard Schröder la cui coalizione rosso-verde non difettava certo di autostima ma abbondava semmai di sicumera identitaria – rassicurava i partner con la sua esemplare credibilità, oggi la Germania offre di sé una immagine distopica. Numerosi esempi riflettono un quadro incoerente e spaesato: i tentennamenti iniziali nei confronti della Russia dopo l’aggressione il 24 febbraio dell’Ucraina; la politica energetica, la cui dipendenza da Mosca ha indotto Berlino a spacciare fino all’ultimo il gasdotto Nord Stream 2 come un progetto meramente economico (stoppato in extremis alla vigilia dell’invasione); le forniture di armi a Kyiv partite col piede zoppo; la politica verso la Cina dettata da interessi economici; l’Europa – alfa e omega con Kohl della politica estera – orientata al tornaconto nazionale (vedi i 200 miliardi di euro in soccorso della propria economia, in barba alle conseguenze per le industrie degli altri stati Ue, come l’Italia, le cui finanze non consentono margini); e l’asse franco-tedesco che scricchiola a causa proprio di questa politica egoistica.

