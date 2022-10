Capire le ragioni di Olaf Scholz (e della Germania)

Parlare bene della Germania? “E’ una faccenda molto più delicata e complicata che parlare a favore della civilità”, scriveva Thomas Mann nelle sue politicissime “Considerazioni di un impolitico”. Se la prendeva con il fratello Heinrich che viveva a Roma e si era schierato a favore dell’Intesa durante la Grande guerra. Thomas, invece, affascinato da Wagner, Nietzsche, Dostoevskij, disprezzava la piatta democrazia borghese e pontificava sulla “solitudine tedesca fra oriente ed occidente”, combatteva pieno di ira e risentimento contro “la ripugnanza del mondo per la Germania, l’antipatia, l’odio che essa deve sopportare e da cui deve difendersi, stupefatta e dolente”. Correva l’anno 1918 e lo scrittore già famoso per capolavori come “I Buddenbrook” e “La morte a Venezia”, salutava la pace con la Russia e chiudeva le sue 500 pagine di confessione il giorno in cui Leopoldo di Baviera firmava il trattato di Brest-Litovsk con il leader bolscevico Lev Rozenfel’d detto Kamenev per conto di Vladimir Ul’janov, detto Lenin. “Pace innanzitutto con lei, con la Russia! E la guerra, ammesso che continui, continuerà con il solo occidente, contro i trois pays libres, contro la civilizzazione, la letteratura, la politica, il borghese retorico”. Hitler era lontano e quando arriverà, Thomas Mann si rifugerà negli Stati Uniti da dove innalzerà la sua voce a favore di quella liberal-democrazia che da giovane tanto lo ripugnava. E per l’Fbi di J. Edgar Hoover era “uno dei comunisti più noti al mondo”.

