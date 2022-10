E se fosse un Sure 2.0 la soluzione della crisi tra Francia e Germania? Un'analisi

Bruxelles. Il commissario agli Affari economici, Paolo Gentiloni, ieri ha rilanciato la possibilità di creare uno strumento di debito comune simile a Sure per fornire prestiti agli stati membri dell’Unione europea che non hanno spazio fiscale sufficiente per aiutare le famiglie e le imprese a far fronte al caro bolletta. “Ci stiamo lavorando”, ha detto Gentiloni, senza dare ulteriori indicazioni. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, continua a fare resistenza. Dal governo di Olaf Scholz non sono arrivate aperture in pubblico: per la Germania la priorità è usare i fondi che nono sono stati utilizzati con Next Generation Eu e RePowerEu.

La solidarietà finanziaria di fronte alla crisi energetica è uno dei temi all’origine della rottura tra Scholz ed Emmanuel Macron. Uno Sure 2.0 per la bolletta potrebbe segnare l’inizio della riconciliazione tra Francia e Germania?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE