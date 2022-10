Macron annuncia l'accordo per un gasdotto, ma la Germania è esclusa. Un segnale politico

Il progetto franco-ispano-portoghese, utile in parte anche a far fronte alla crisi energetica, potrà interessare anche l'Italia, inclusa nell'area Mediterranea. Intando l'isolamento tedesco prosegue

Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato un accordo con Spagna e Portogallo per un gasdotto marino che unirà Barcellona a Marsiglia e che ha l’obiettivo di diventare una connessione per trasportare idrogeno “verde”, ma che finché durerà l’emergenza energetica potrà trasportare gas. Questo progetto, che ne sostituisce uno precedente che non aveva ottenuto il consenso necessario, oltre al suo valore operativo, che andrà valutato, ha invece un evidente valore di segnale politico.