La crisi tra Parigi e Berlino è grave, senza Draghi lo sarà di più

Dall’inizio della guerra in Ucraina, la relazione franco-tedesca non funziona più. Se si blocca il motore franco-tedesco, rischia di bloccarsi tutta l’Ue. E la partenza dell'ex banchiere europeo aggrava il pericolo di paralisi

Bruxelles. Francia e Germania hanno cancellato il consiglio dei ministri congiunto in programma il 26 ottobre a Fontainebleau. Questo organismo, creato nel 2003 in occasione del quarantennale del trattato dell’Eliseo, riunisce una o due volte l’anno il presidente francese e il cancelliere tedesco, nonché i rispettivi governi, per discutere della cooperazione nei settori strategici. E’ il simbolo dell’asse franco-tedesco, motore dell’Europa. Il primo incontro fisico dall’inizio della pandemia è stato rinviato a gennaio del 2023. La ragione – spiegano a Berlino e Parigi – sono i troppi “disaccordi” su questioni come la risposta alla crisi dell’energia e il rafforzamento della difesa europea: a Fontainebleau non sarebbe stato possibile sottoscrivere una dichiarazione congiunta sulla cooperazione bilaterale e sulle politiche dell’Ue. La crisi dei prezzi dell’energia sarà al centro del Consiglio europeo che si apre oggi a Bruxelles. Emmanuel Macron e Olaf Scholz sono su sponde opposte: il presidente francese è nel campo del price cap e del disaccoppiamento del gas dall’elettricità; il cancelliere tedesco è nel gruppo che si oppone a ogni forma di tetto ai prezzi per timore di dover razionare il gas a causa dell’aumento della domanda. Francia e Germania sono divise anche sulla solidarietà finanziaria necessaria a preservare il mercato interno e la competitività delle imprese europei. Se si blocca il motore franco-tedesco, rischia di bloccarsi tutta l’Ue. E la partenza di Mario Draghi aggrava il pericolo di paralisi.