Le relazioni tra Italia e Francia diranno molto sul futuro dell'Ue. Vincerà il pragmatismo

Macron teme un'evoluzione di tipo polacco per il nostro paese: ovvero che la nazione guidata dal partito di Giorgia Meloni insieme alla coalizione di destra possa opporsi su parti della legislazione europea considerate fondamentali per l'Unione

La questione delle relazioni con la Francia occupa un posto centrale per capire la politica europea del futuro governo italiano. Italia, Germania e Francia incarnano il triangolo industriale al cuore dell’Europa. Le aziende del nord rappresentano un bacino di consenso notevole per la destra, con un voto che si è spostato in gran parte dalla Lega verso Fratelli d’Italia. Il quadro economico spinge quindi a una forma di pragmatismo nei confronti dell’Europa con la necessità di una stabilità fra Roma, Parigi e Berlino. Ma il rapporto con la Francia porta con sé altre questioni. La prima è quella della continuità dei rapporti diplomatici.