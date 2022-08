Parigi gestisce le emergenze con il compromesso. Lezioni per l'Italia

L’estate francese è stata segnata da un succedersi di emergenze. La violenza delle problematiche ambientali, dagli enormi incendi nelle foreste lungo l’atlantico fino alle ondate di calore incessanti. L’emergenza climatica è diventata un fattore di primissima importanza che richiede una mediazione fra interessi contraddittori. La gestione francese delle crisi poggia spesso sui cosiddetti “elementi di linguaggio”, la capacità degli addetti alla comunicazione di far sentire la presenza dell’azione governativa. Oggi però l’emergenza climatica richiede qualcosa in più, perché assistiamo all’inizio di una competizione per le risorse idriche che prefigura la necessità di scelte vere, e non soltanto aspettare speranzosi che la stagione delle piogge rimandi il problema. L’emergenza climatica conferma lo stato attuale di politica dell’insieme dei paesi europei: nel 2020 la pandemia ha inaugurato un ciclo che è stato poi prolungato dalla guerra in Ucraina e che vede negli effetti del cambiamento climatico un ulteriore tassello di instabilità. Diventa sempre più difficile per i leader democratici mediare in un contesto dove il raggiungimento dell’equilibrio ex ante è sempre più improbabile.

