Il gruppo petrolifero francese Total rifornisce i caccia di Putin

A differenza di altri paesi la Francia può vantare una certa indipendenza dal gas russo, ma nonostante un apparente vantaggio geopolitico anche a Parigi gli idrocarburi siberiani sono fonte d’imbarazzo. Il gruppo petrolifero francese TotalEnergies infatti è l’unico tra i suoi pari a continuare l’attività in Russia, giustificando la sua presenza con l’attività di esportazione di gas verso l’Europa. La cose non stanno proprio così: un’inchiesta del Monde ha scoperto che la multinazionale francese gestisce, insieme alla russa Novatek, un giacimento da cui vengono estratti i condensati di gas che, trasformati in cherosene, vengono utilizzati per rifornire i cacciabombardieri russi impegnati nella guerra in Ucraina. Attraverso le informazioni della ong Global Witness e della banca dati finanziaria Refinitiv, il Monde ha ricostruito la filiera che parte dal giacimento di gas di Termokarstovoye, in Siberia, e arriva fino alle basi aeree nel fronte occidentale a Morozovskaya e Malchevo, da cui partono le missioni di attacco dei caccia russi.

