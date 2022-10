Prestiti e non sovvenzioni. Cosa c'è di pragmatico nel fondo di debito comune Sure 2.0

C’è una via che non dispiace a Berlino: il governo tedesco è diviso, con il ministro delle Finanze Lindner contrario mentre Scholz ha già detto di considerarla una soluzione per permettere a tutti gli stati membri di aiutare famiglie e imprese a reggere all’aumento della bolletta. Ursula Von der Leyen però frena

Bruxelles. Su uno strumento di debito comune come Sure per permettere a tutti gli stati membri di aiutare famiglie e imprese a reggere all’aumento della bolletta, più che convincere chi occupa la cancelleria di Berlino, i commissari Paolo Gentiloni e Thierry Breton dovranno convincere la loro vicina di ufficio: Ursula von der Leyen. Una portavoce della presidente della Commissione martedì ha continuato a definire come “opinione personale” la proposta di Gentiloni e Breton di un Sure 2.0 per la bolletta, malgrado le indiscrezioni su una possibile apertura di Olaf Scholz a valutare questa possibilità.