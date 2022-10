Il problema cinese di Scholz

La locomotiva europea, seppure sferragliando e sbuffando, è riuscita a trascinare (quasi) tutti i vagoni nel percorso necessario ad affrontare la crisi pandemica, la guerra di aggressione della Russia, forse riesce ad avanzare anche in merito agli approvvigionamenti energetici. Ora si profila all’orizzonte un altro problema che potrebbe creare tensioni e divisioni, quello dei rapporti con la Cina. L’obiettivo di espansione commerciale perseguito dalla Cina si intreccia con una prospettiva geopolitica preoccupante, che ha come principale obiettivo una contrapposizione al sistema di alleanze dell’America, in Asia e in Europa. Il tema più immediato è la cessione del controllo delle infrastrutture principali del porto di Amburgo alla società cinese Cosco, sostenuto dal cancelliere Olaf Scholz nonostante le riserve di numerosi ministri verdi e liberali.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE