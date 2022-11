L'inganno dei riformisti in Iran: "Un cambio di regime non è nemmeno desiderabile"

"Noi iraniani amiamo la vita e non vogliamo morire – ha detto Hossein Ronaghi al Wall Street Journal lo scorso aprile – Però abbiamo scelto la libertà e può darsi che sia questo il prezzo da pagare per ottenerla”. Ronaghi è un giornalista, un blogger, un attivista che si batte per il rispetto dei diritti umani in Iran, da anni è anche un prigioniero politico che vive più dentro che fuori dal famigerato carcere di Evin. Domenica notte centinaia di persone hanno risposto all’appello dei suoi genitori e si sono assiepate davanti all’ospedale di Dey dove Ronaghi è stato trasportato in condizioni critiche. Poliziotti in borghese e agenti antisommossa hanno circondato la folla e nel frattempo il prigioniero è scomparso, Ronaghi non è più all’ospedale, ai familiari non è stato permesso di vederlo, e nessuno sa più dove sia stato condotto. Sono queste le storie che riempiono i giorni di passione degli iraniani, perché la violenza è l’unico modo con cui la Repubblica islamica sa maneggiare il dissenso. Sono decine di migliaia le persone arrestate. “Be my voice”, invocano i ragazzi che manifestano e il regime si avvita in una lotta contro il tempo per tappare la bocca a chiunque osi parlare. Sono più di cento gli artisti iraniani che sono stati imprigionati dall’omicidio di Mahsa Amini, registi, attrici, produttori, musicisti, nessuno può considerarsi al riparo, ogni mattino porta la notizia di un nuovo arresto, mentre un’ennesima ondata di manifestazioni si annuncia a partire da oggi fino a sabato 19, in ricordo dei 1.500 morti della rivolta del novembre 2019.

