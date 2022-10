La trappola di Larijani e l'occidente che pensa di far pace con il regime iraniano

Sì la vita morde da tutte le parti e la storia stavolta è davvero inopportuna. La guerra in Ucraina, la minaccia nucleare, la crisi energetica, l’ombra della recessione, c’è tanta carne al fuoco quest’autunno, e assolto il dovere di plaudire al coraggio delle iraniane, magari pure d’offrire una ciocca di capelli alla causa, viene una gran voglia di guardare dall’altra parte, perché non si possono vincere le battaglie degli altri, perché ciascuno ha i suoi guai e la democrazia non si esporta, perché “in fondo è la loro cultura” (quante volte lo abbiamo sentito, quante volte dovremo ancora sentirlo?). Sì è vero, sono belle e struggenti le giovani donne che agitano i loro veli sopra la testa, talmente belle e fotogeniche che il Point questa settimana le ha messe in copertina, “Les iraniennes, héroïnes de la liberté”, e anche Libération, “Iran, nous n’avons plus peur”, con la foto di una ragazza che, con lo stesso impeto di una Marianne di Delacroix, alzava le braccia e disegnava il segno della vittoria con le dita.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE