La libertà dentro una mensa, in Iran

Ieri mattina l’ayatollah Ali Khamenei è comparso davanti a un gruppo selezionato di studenti e ha sputato veleno contro l’America e le sue menzogne. Lo ha fatto con il tono di sempre, come se il mondo fosse ancora quello di prima, un mondo senza graffiti che lo insolentiscono sui cassonetti, senza madri che lo maledicono sulle tombe dei figli, senza ragazzine di terza media che si fotografano mentre alzano il dito medio verso la sua effigie, senza pasdaran costretti a lanciare bombe acustiche per soffocare il grido “Morte a Khamenei” che da sette settimane scandisce le notti del quartiere di Ekbatan. Ma la verità è che in Iran il mondo non è più lo stesso, ogni mattino porta con sé l’annuncio del funerale di un nuovo ragazzo o la celebrazione di un ennesimo quarantesimo giorno, l’aria è satura di collera, di orgoglio e di speranza, ogni parola ha un peso diverso, persino quelle pronunciate milione di volte come martire o eroe, nulla può funzionare allo stesso modo, nemmeno la propaganda. Così quando la Guida Suprema inveisce contro il grande satana un momento e poi posa come l’ayatollah della porta accanto quello dopo, chinandosi a baciare un bambino a favor di telecamera, la distanza tra la realtà di un leader che non muove un sopracciglio davanti all’uccisione di ragazze di 15 anni, e la contro-narrazione del padre nobile vittima dei soliti complotti occidentali è troppo grande, troppo smaccata, per non risultare grottesca, e in un Iran sempre attento a riconoscere i simboli nella trama degli eventi, la propaganda s’inabissa ulteriormente non appena il bambino chiamato a ingentilire l’immagine austera di Khamenei si ritrae per evitare di baciarlo.

