I manifestanti iraniani si chiedono se ci sarà un leader e quale sarà il ruolo dei pasdaran

Splendeva il sole sopra Saqqez ieri mattina, sole sopra le strade bloccate dalla polizia e presidiate dagli agenti antisommossa, sole sopra le scuole e le università, sigillate a causa di una fulminante “epidemia d’influenza”, sole sopra la marcia eroica di migliaia di persone che hanno costeggiato il guard rail e si sono incamminate su per la collina, oltre il torrente, fino al cimitero di Aichi. Perché Saqqez è la città nel Kurdistan iraniano in cui Mahsa Amini è nata e questo è il cimitero in cui è sepolta, il luogo in cui si è accesa la rivolta. Ed è in questo cimitero che la famiglia Amini avrebbe desiderato tenere la cerimonia rituale per commemorare Mahsa a quaranta giorni dalla sua morte, se le autorità non fossero intervenute costringendola a cancellarla, pena l’arresto del fratello della ragazza.

