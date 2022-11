La lettera dal fronte dei soldati russi: "Chiamano le persone carne da macello"

I russi mobilitati che vengono mandati a combattere in Ucraina conservano ancora vivido il ricordo della loro quotidianità passata, fatta di lavoro, famiglia, viaggi, per chi poteva permetterselo. La maggior parte non aveva mai pensato di poter combattere una guerra e si ritrova al fronte in un mondo in cui ogni regola è stata sovvertita a fare un mestiere, quello del soldato, che non ha mai imparato davvero. Spesso arrivano al fronte inesperti, ma a volte abbastanza assennati da capire che alcune azioni che vengono loro richieste non rappresentano soltanto un sacrificio dalle conseguenze irreparabili, ma spesso anche dagli obiettivi strategici poco rilevanti. Un esempio lo ha fornito in questi giorni l’Institute for the study of war (Isw) che ha rilevato l’insistenza con cui l’esercito di Mosca sta cercando di prendere la città di Bakhmut, nell’oblast di Donetsk. Prima dell’invasione, Bakhmut era una cittadina relativamente grande che contava circa 70 mila persone, ora ne sono rimaste 15 mila e affrontano una situazione umanitaria precaria, aggravata dagli ultimi attacchi dei russi, che, a detta delle forze ucraine, stanno concentrando una grande quantità di forze contro la cittadina e stanno bombardando senza sosta le infrastrutture energetiche.

